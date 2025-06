Programa DF Acessível TCB Hemodiálise deve começar em 30 dias. O deputado Rafael Prudente foi verificar nesta segunda-feira as vans adaptadas que vão buscar os pacientes em casa e levar até o local do tratamento.

Reprodução/Instagram

O programa, lançado pelo deputado brasiliense, do MDB, visa transportar as vítimas de doenças renais aos hospitais sem que seja preciso suspender o tratamento até sua chegada ao aparelhamento.

No total serão 36 vans compradas com a verba de gabinete do deputado.