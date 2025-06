Vale para a Câmara

As coisas andam feias para o governo também na Câmara. O presidente Hugo Motta tirou o petista Carlos Zarattini (PT-SP) da relatoria da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), cargo considerado chave na definição do orçamento de 2026.

O acordo para que o relatório ficasse com um petista teria sido firmado ainda durante a campanha de Motta à presidência da Casa. A decisão foi tomada após pressão de partidos do Centrão. Para que o PT aceitasse a mudança, o presidente da Câmara concordou em nomear para a relatoria o deputado Gervásio Maia (PSB-PB), integrante da base do governo, mas, antes de tudo, aliado seu.

Carlos Zarattini. Foto: Câmara dos Deputados Gervásio Maia. Foto: Câmara dos Deputados Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Em compensação, Zarattini, um dos mais disciplinados petistas, poderá ser o relator de medidas fiscais adotadas agora pelo ministro Fernando Haddad. Mesmo assim, não há qualquer garantia de que se aprovem medidas mais contestadas, como o aumento do Imposto de Renda de títulos como o CDA ou o CDI, vistas como golpes violentos tanto contra a agricultura quanto contra a classe média. Essa deverá ser a prioridade no início da semana que vem.

Na segunda-feira (16), o regime de urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 314, que tem a finalidade de derrubar a proposta do governo federal que amplia a cobrança do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).