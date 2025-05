Vacina de alta dose contra influenza pelo SUS

O aumento de incidência de doenças virais, como a influenza, acende alerta para a importância da vacinação, sobretudo dos idosos, uma vez que são mais vulneráveis ao agravamento de infecções respiratórias, alertou o distrital Robério Negreiros.

Um relatório divulgado no último mês pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) apontou que os casos de infecção pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – causador da bronquiolite – e o da influenza A – causador da gripe – têm crescido em todo o país. A situação acende alerta para a necessidade de medidas imediatas para a vacinação, sobretudo dos idosos, uma vez que são mais vulneráveis ao agravamento de infecções respiratórias.

Com essa preocupação, Negreiros apresentou um projeto de lei que torna obrigatória a oferta gratuita, pelo Sistema Único de Saúde (SUS), da vacina de alta dose contra a influenza e o VSR para todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.

Ao justificar o PL 1756/25, o parlamentar reconhece a vulnerabilidade dos idosos diante dessas doenças, que podem levar a complicações graves e hospitalização. “A letalidade em idosos pode ser até 20 vezes maior que em crianças”, alerta.

“Esse risco aumenta quando eles apresentam condições crônicas de saúde pré-existentes, ou seja, comorbidades”, complementa Negreiros.

A vacina de alta dose, segundo o texto, tem se mostrado mais eficaz na prevenção dessas doenças, reduzindo hospitalizações, complicações e mortes.

“Nosso mandato tem um olhar especial para os idosos e garantir o acesso a essa vacina pelo SUS no DF é uma medida importante para promover o bem-estar e a qualidade de vida dessas pessoas, além de aliviar a sobrecarga do sistema de saúde”, afirma.

Caso se torne lei, a Secretaria de Saúde do DF deverá realizar campanhas anuais sobre a importância da vacinação contra os vírus e a gratuidade do imunizante, com ampla divulgação à população.