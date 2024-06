Quem diria, a Comissão de Constituição e Justiça assistiu nesta quarta-feira, 26, um acordo entre as ultra-rivais Érika Kokay e Bia Kicis.

As duas deputadas brasilienses concordaram em aprovar projeto que regula a atividade de arteterapia. A relatora, Ana Paula Lima, do PT catarinense, deu voto a favor e foi elogiada pelas duas deputadas do Distrito Federal.