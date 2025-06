Uber diz que não corre riscos

A direção do Uber não gostou nada, mas nadinha mesmo, da proposta do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ) que obriga empresas de aplicativo de transporte a disponibilizar dispositivo para usuários e motoristas comunicarem, de forma rápida, silenciosa e acessível, situação de risco à central empresarial. Uma espécie de botão de pânico.

É que Áureo cita pesquisa segundo a qual 97% das mulheres relatam ter medo de sofrer violência durante trajeto em transporte de aplicativo.

De acordo com a Uber, diferentemente do que afirma Áureo, a pesquisa “Vivências e demandas das mulheres por segurança no deslocamento” realizada pelos Institutos Patrícia Galvão e Locomotiva revela que 97% das brasileiras sentem medo de sofrer violência ao se deslocarem pela cidade — e não especificamente ao utilizarem transportes por aplicativo.

Aliás, entre os meios de transporte avaliados, o carro por aplicativo é percebido pelas usuárias como o mais seguro, diz a empresa.