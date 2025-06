Terminal de ônibus na UnB

A Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) discute, nesta quarta-feira (11), às 19h, a viabilidade da construção de um abrigo terminal dentro da Universidade de Brasília. A audiência será conduzida pelo deputado Max Maciel (PSOL), presidente da Comissão de Transporte e Mobilidade Urbana (CTMU), e realizada em parceria com a UnB e a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal.

A proposta do terminal está em tratativas desde 2023 e, agora, entra em uma fase mais concreta, com a confirmação do interesse e da disponibilidade por parte da UnB e a sinalização positiva da Semob para dar início aos estudos técnicos. “Temos dialogado com estudantes e trabalhadores da UnB há bastante tempo. Algumas melhorias aconteceram, mas muitas questões seguem sem solução. Agora, vamos promover um debate direto, para buscar encaminhamentos concretos”, destaca o distrital.

O parlamentar considera a construção do terminal dentro da UnB uma resposta emergencial, mas estratégica, para garantir deslocamentos mais rápidos, confortáveis e eficientes à comunidade acadêmica. Maciel argumenta que mais de 50 mil pessoas circulam diariamente no campus, que é atendido apenas pela linha 110, que transporta cerca de 18 mil estudantes.