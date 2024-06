Temperatura em queda aquece vendas no comércio

As baixas temperaturas de até 7 graus registradas no Distrito Federal aqueceram nos últimos dez dias as vendas de produtos para o inverno no comércio. Sondagem do Sindicato do Comércio Varejista captou que muitos empresários esperavam que a comercialização de cobertores e outros agasalhos subisse 5,7% contra 4% do inverno de 2023.

Só que a queda dos termômetros elevou para 6,5% a expansão das vendas e, se o frio persistir, muitos comerciantes esperam atingir 7,5%.

O presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, afirma que os produtos mais procurados nas lojas são casacos e cobertores. A forma de pagamento mais usada abrange os cartões de débito e crédito com 69% da preferência.