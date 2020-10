SUS: parlamentares criticam decreto de Bolsonaro e comemoram revogação

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

A revogação do decreto do Executivo Federal que abria espaço para a privatização do SUS deixou satisfeitos vários deputados distritais, que aproveitaram as últimas sessões da Câmara Legislativa do DF (CLDF) para criticar o texto. Chico Vigilante (PT) foi um deles.

“Querem a destruição do SUS. Isso é completamente inaceitável”, afirmou.

Empresários – Jorge Vianna (foto), que é da área de saúde, questionou:

“Será que não aprendemos com a pandemia que temos de investir no SUS? Segundo ele, “na hora em que a coisa aperta, todo mundo recorre ao SUS. Será que querem terceirizar a saúde pública para ficarmos nas mãos dos empresários? Não vamos deixar privatizar a saúde”, frisou.

Assinaturas – Médica, a deputada Arlete Sampaio (PT) foi outra a se manifestar a respeito.

“Onde já se viu um decreto que altera o principal serviço da saúde do país não ter a assinatura do ministro da Saúde? O acesso à saúde é um direito de todos, é um dever do Estado”.

Papel do SUS – Já Fábio Felix (Psol) destacou o papel do SUS e lembrou que, apesar das precariedades, o sistema é fundamental para toda a população brasileira. Os distritais esperavam que o Congresso derrubasse os efeitos do decreto, o que não foi necessário diante do recuo do presidente da República ontem (28), no final do dia.

Êxito

O bom resultado do Centro de Ensino Fundamental 4 de Sobradinho foi ressaltado esta semana pelo deputado distrital João Cardoso (Avante). Segundo ele, a instituição teve o maior índice do IDEB no DF, em matemática.

Exemplo – Já em português, o índice foi o melhor da região administrativa. O parlamentar fez questão de parabenizar servidores e alunos durante sessão plenária da Câmara Legislativa do DF (CLDF) e citá-los como exemplo a ser seguido.

Edital

O deputado distrital Hemeto (MDB) comemorou a publicação, no Diário Oficial do Distrito Federal, do Edital de Notificação de Regularização da Vargem Bonita, no Park Way, que abrange uma área de 57,96 ha, com mais 330 lotes.

Verba – De acordo com o deputado, o edital vai beneficiar cerca de dois mil moradores da área. Hermeto (MDB), que é presidente da Comissão de Assuntos Fundiários (CAF), destinou verba orçamentária para a região junto à Codhab.

Disputa

A escolha do futuro presidente da Comissão Mista de Orçamento (CMO) do Congresso continua atrasando a votação do OGU para 2021. De um lado, a ala ligada a Rodrigo Maia (DEM-RJ) quer o deputado Elmar Nascimento (DEM-BA). Do outro, o Centrão, continua trabalhando para colocar Flávia Arruda (PL-DF) no cargo.

Fortalecida – Nos bastidores das reuniões de lideranças que têm sido realizadas, o que se fala é que ganhando ou não a disputa, a parlamentar sairá do episódio com o nome mais do que fortalecido para galgar outras posições nas comissões técnicas da Câmara. E esse “plano B” já estaria sendo montado.

Inovação

Com o tema “Seja protagonista da inovação no Judiciário”, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) abriu, esta semana, inscrições para a primeira edição do concurso de monografias na corte, intitulado Prêmio Ministro Cernicchiaro.

Bom atendimento – A iniciativa tem como objetivo estimular contribuições de magistrados, servidores e outros profissionais do sistema de Justiça, assim como estudantes, com vistas ao desenvolvimento de soluções inovadoras para a melhoria da prestação jurisdicional.

Hospitalizado

O deputado distrital Eduardo Pedrosa (PTC) precisará ficar afastado das atividades parlamentares pelo menos até o próximo sábado (31). Pedrosa sentiu-se mal ontem, no início da manhã, e procurou a emergência do hospital DFStar.

Exames – Os médicos constataram uma severa infecção na tireóide do distrital. Em função disso, ele ficará hospitalizado para a realização de exames diversos e observação por parte da equipe hospitalar da instituição.

Sobre a CNI

O deputado federal Professor Israel (PV-DF) engrossou, ontem, o coro dos parlamentares e entidades que contestaram levantamento da CNI apontando alto gasto, pelo Brasil, com o funcionalismo público.

Questionamento – De acordo com ele, as informações não refletem a realidade. Integrante da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público, Israel contou que o grupo questionou formalmente a pesquisa e os dados da confederação industrial.

“Falácias” – “O servidor não é o problema. A reforma administrativa defendida pelo ministro Paulo Guedes (Economia) é baseada em falácias”, ressaltou Israel, que ainda pediu “clareza e transparência” nas informações sobre o tema.

DF em Campo

O deputado federal Julio Cesar Ribeiro (Republicanos) quer que o Distrito Federal seja um dos beneficiados do programa Brasil em Campo, lançado pelo Governo Federal com o objetivo de construir espaços poliesportivos para prática de esportes e a descoberta de novos talentos.

Com Onix – O parlamentar esteve reunido com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, para conversar sobre o tema. “Este projeto veio para democratizar o acesso ao esporte de qualidade. Nós queremos buscar meios eficientes para a implementação do programa aqui no DF”, declarou Julio.

Autistas

A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou projeto de lei que obriga as salas de cinema a realizarem, mensalmente, sessões adaptadas para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista. O texto tem como autor o deputado Robério Negreiros (PSD) e prevê várias adequações para as necessidades especiais desses jovens.

Adequações – Dentre as principais, as sessões não deverão veicular propagandas, terão maior iluminação e volume sonoro reduzido. Já os filmes terão de ser apropriados para as faixas etárias e especificações dos espectadores. “É uma forma de promover inclusão para um grupo invisibilizado a um serviço cultural importante”, disse o parlamentar.