Só vale em parte

Professor de carreira, o deputado brasiliense Reginaldo Veras está, claro, solidário com sua categoria e, portanto, hostil ao governador Ibaneis Rocha, que resiste às exigências do sindicato. Mas também não precisava distorcer as informações. Da tribuna, Veras afirmou nesta quarta-feira, 11, que “o governador tenta criminalizar o movimento e recorre ao Judiciário, que aplicou inicialmente uma multa de 1 milhão de reais, multa essa que foi suspensa pelo ministro Flávio Dino”.

A multa foi mesmo suspensa. Mas Veras cita que o governador disse que iria cortar o ponto e afirmou: “Quero ver até quando eles aguentam”. Não se sabe se Ibaneis fez mesmo essa ameaça, mas a verdade é que a decisão de Flávio Dino se refere exclusivamente à multa a ser aplicada ao sindicato – e ganha uma passagem para Caracas quem conhecer um só sindicato que já tenha recolhido multa desse tipo. Nunca se chegou a esse ponto.

A negociação de verdade sempre se dá em diferentes termos. E Flávio Dino não suspendeu qualquer outra medida. Portanto, o governador pode perfeitamente cortar o ponto ou tomar qualquer outra medida aceita pela Justiça, desde que não aplique uma multa que o sindicato não pagaria mesmo.