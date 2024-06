Senado debate PPCUB

Presidido pela senadora brasiliense Leila Barros, que se torno adversaria ferrenha do Buriti, Comissão de Meio Ambiente do Senado realizará, nesta terça-feira, 25, às 10h, uma audiência pública para discutir as mudanças propostas nas regras sobre o que pode e o que não pode ser feito na área tombada da capital.

O encontro reunirá especialistas e representantes do governo do Distrito Federal. A audiência, requerida pela própria Leila Barros, visa debater as implicações do PPCUB na preservação das características arquitetônicas e paisagísticas de Brasília, reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade desde 1987.

Entre as propostas controversas do PPCUB está a criação de um camping na área verde do fim da Asa Sul, próximo ao Aeroporto Internacional de Brasília, e a permissão para construção de hotéis com mais de 12 andares na área central de Brasília, ameaçando a paisagem urbana planejada por Lúcio Costa.

Entre os convidados a debater está a Secretária Adjunta de Desenvolvimento Urbano e Habitação do DF, Janaina Domingos Vieira, mas a maioria dos demais é composta por profissionais hostis ao projeto aprovado pela Câmara Legislativa.