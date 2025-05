Dirigentes e amigos de partidos de esquerda encontraram-se para um papo sobre as coligações do ano que vem. Foi uma conversa descontraída, que reuniu o ex-governador Rodrigo Rollemberg, que deve assumir uma cadeira de deputado federal dentro de poucos dias pelo PSB, seu correligionário Reginaldo Veras, a senadora Leila Barros, que passou de aliada a adversária de Rollemberg e hoje são amigos outra vez, embora ela esteja no PDT, mais a professora Fátima, ex-candidata a governadora pelo PSOL, e o distrital Max Maciel, também do PSOL. Registro: só não há um petista na confraternização, nem unzinho.