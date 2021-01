Sem covid: Jorge Vianna comemora resultado de exame

PUBLICIDADE

Hylda Cavalcanti e Catarina Lima

[email protected]

O deputado distrital Jorge Vianna (Podemos/foto) não está com a covid-19. Ele sentiu fortes dores e um mal estar, na última semana, que aparentavam ser sintomas da doença. Ficou de repouso em casa e se isolou. O teste, felizmente, deu negativo. O susto terminou tendo um aspecto bom para Vianna, conforme ele mesmo contou.

Mãe é mãe – É que, como não tinha feito exames há alguns meses, o distrital não tinha coragem de chegar muito perto da mãe, dona Deusimar. Com o resultado negativo, pôde se aproximar dela no fim de semana. “Mesmo assim, continuo me protegendo e protegendo as pessoas próximas. Isto não significa que eu deva me descuidar”, frisou.

SinoVac

Acontece hoje, às 18h, audiência pública da Comissão de Educação, Saúde e Cultura da Câmara Legislativa do DF (CLDF) para discutir a Coronavac, vacina desenvolvida pelo laboratório chinês SinoVac em parceria com o Instituto Butantan.

Diretor – Além dos deputados que fazem parte da comissão, a audiência contará com a presença do diretor da Faculdade de Medicina da UnB, Gustavo Romero. É ele o responsável por coordenar, em Brasília, os testes clínicos da fase 3 da CoronaVac.

46 milhões – Até abril, a previsão é que o Butantan entregue 46 milhões de doses do imunizante para todo o Brasil. A audiência será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da CLDF ou pelo site da Casa.

Esperança

Presidente da CLDF, o deputado distrital Rafael Prudente (MDB) – que ajudou a cortar a fita de inauguração do hospital de campanha da Ceilândia, na última semana – disse que considera 2021 o ano da esperança, não apenas em função da vacina contra a covid-19 como também por conta da expectativa de retomada de investimentos no DF.

Pé direito – “Começamos o ano com o pé direito. Sabemos que temos muitas falhas, que os serviços públicos do DF, assim como a saúde, precisam melhorar muito. Mas nós, deputados distritais, temos acompanhado e feito de tudo para que possamos melhorar o serviço entregue à população”, afirmou Prudente.

Consulta

O governo federal colocou em consulta pública, até 19 de fevereiro, decreto que “regulamenta disposições relativas à legislação trabalhista e institui o Programa Permanente de Consolidação, Simplificação e Desburocratização de Normas Trabalhistas”.

Análise – O documento está sendo visto como a regulamentação em definitivo da reforma trabalhista (Lei 13.467/17). Por isso, está sendo avaliado com olhos de lince por sindicatos diversos e por parlamentares, sobretudo do DF. Será objeto de uma análise técnica por parte do Diap.

Solidariedade

Dentre os vários políticos, empresários, torcedores e esportistas que ficaram chocados com o acidente que vitimou jogadores e dirigentes do Palmas Futebol e Regatas, domingo (24), destacaram-se em especial, a senadora Leila Barros (PSB-DF) e a deputada federal e ex- secretária do Esporte do DF, Celina Leão (PP-DF).

Talentos – “O esporte perde jovens talentos e profissionais empenhados que tanto lutaram para realizar seus sonhos. Todo o meu apoio aos sobreviventes e minha solidariedade às famílias”, afirmou Celina. “Que Deus conforte o coração dos amigos familiares e torcedores. Lamento profundamente”, destacou Leila.

Para estudantes

A UnB publicou recentemente dois editais para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O primeiro é para a distribuição de bolsas de auxílio alimentação emergencial. De caráter temporário, esse auxílio foi criado para ajudar os discentes que utilizam o restaurante universitário, fechado por conta da pandemia.

Ajuda – O segundo edital é voltado para inclusão digital. Os dois estão com inscrições abertas até 5 de fevereiro. Podem participar estudantes regularmente matriculados em cursos presenciais de graduação da UnB com renda familiar per capita de até um salário mínimo e meio.

Mapeamento

Um trabalho montado pelo TJDFT, de grupos reflexivos para homens autores de violência doméstica, está entre as iniciativas de sucesso de mapeamento nacional feito pelo Colégio de Coordenadores da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Poder Judiciário Brasileiro.

Identificação – O levantamento é considerado o maior já feito no país em relação ao tema. Segundo a juíza Luciana Lopes Rocha, consiste num levantamento importante para identificação das boas práticas e dificuldades existentes na implantação de trabalhos com autores de violência doméstica e familiar contra a mulher – nos estados e no DF.

PEC 32

Representantes da Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado (Conacate) se reuniram com técnicos da Secretaria de Gestão de Pessoal do Ministério da Economia recentemente. Externaram a preocupação dos servidores com a proposta de reforma administrativa desenhada pelo governo por meio da PEC 32.

Sem garantias – Para o presidente da Conacate, Antônio Fernandes, pelos termos da PEC, as carreiras de Estado não terão garantia constitucional da estabilidade. “Isso quer dizer que esses servidores podem perder a prerrogativa por lei ordinária e estarão submetidos a demissão por avaliação de desempenho sem critérios legalmente determinados”, disse.

Central

Com o objetivo de apurar denúncias de irregularidades na aplicação de vacinas no Distrito Federal, a Câmara Legislativa criou uma central de WhatsApp. As demandas registradas serão apuradas no âmbito da Comissão Especial da Vacina, criada para acompanhar a execução do plano de imunização no DF.

Descumprimentos – Todas as denúncias poderão ser enviadas para o número (61) 99904-1681. O canal já colhe relatos sobre falhas nos atendimentos relacionados à Covid e descumprimento dos protocolos de segurança. A ampliação dos serviços foi formalizada após relatos de pessoas furando a fila da vacinação.