Requerimento agora para os Direitos Humanos 

Em requerimento de informações, senadora cobra ação e posicionamento da pasta, que tem entre atribuições defender idosos e pessoas com deficiência.

A senadora brasiliense Damares Alves protocolou requerimento de informações para cobrar do Ministério de Direitos Humanos, comandado por Macaé Evaristo, posicionamento e atuação da Pasta na defesa dos segurados lesados pelas fraudes no INSS.

Vinculadas ao ministério estão as secretarias nacionais dos Direitos da Pessoa Idosa e dos Direitos da Pessoa com Deficiência, públicos diretamente prejudicados com os descontos indevidos. Até agora, no entanto, sequer uma nota contra as fraudes foi emitida.