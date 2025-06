Questão é taxar os ricos, diz Érika

Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a deputada petista Érika Kokay (foto) acha inacreditável que se esteja votando o projeto da IOF, que aumenta os impostos em geral, em reunião esvaziada. Para ela, isso significa só uma coisa: “está-se construindo uma tentativa de impedir a taxação dos ricos neste país, dos ricos”. “Ah, eles não suportam…” Não é aumentar impostos, porque eles votaram, a extrema-direita nesta Casa, contra a isenção de impostos das cestas básicas na discussão da reforma tributária. “O que eles não conseguem admitir é impostos para os ricos. É que os ricos possam contribuir para o país.”

Há aí, claro, uma questão de conceito. O que Érika Kokay qualifica de “ricos” é, na sua grande maioria, a população de classe média, aquela que nem sempre vota no PT. Mesmo assim, a deputada lamenta que muitos parlamentares não vão participar pessoalmente desta discussão. “Neste dia de sessão virtual, com o Plenário absolutamente esvaziado, tem na pauta a eliminação de um decreto do Governo Federal, cuja urgência foi aprovada.”

Mesmo assim, na visão de Érika, “nós temos aqui no Brasil talvez o maior número de milionários de toda a América Latina. Somos um dos países mais desiguais, mais desiguais.” Érika lembrou que Lula falou por muito tempo, reafirma e tem demonstrado isto: que é absolutamente fundamental que nós possamos colocar o pobre no Orçamento, para que possamos ter políticas públicas, para que tenhamos o arrefecimento e o enfrentamento das desigualdades de um país que conviveu quase 400 anos com a escravização. “Ele disse também que era preciso colocar os ricos no Imposto de Renda”, embora o que se está votando seja um imposto indireto, que não faz distinção de renda de quem o paga.

Mesmo assim, para Érika, nós não temos taxação sobre lucros e dividendos neste país, mas sim uma taxação dos ricos que é extremamente inferior ao valor que a população brasileira paga. Fica o registro de que o aumento do IOF não atinge só os ricos, mas todos os consumidores e investidores do país, inclusive os ambulantes e os feirantes. Por isso, conclui a deputada, o que ocorre é uma “tentativa de eliminar qualquer iniciativa que venha na perspectiva de assegurar justiça tributária.”