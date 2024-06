Questão de turismo

A vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão, divulgou um dado inédito. De um ano passado para cá, o número de turistas a visitar Brasília aumentou 33%.

É um dos maiores aumentos anuais verificados até hoje. Mas Celina não deve comemorar esse número pessoalmente. Ela mesma está fora de Brasília, em Portugal. Faz parte da maré de políticos brasileiros que visita o país durante o chamado Gilmarpalooza.

Não se sabe se Celina tem agenda oficial, mas participou de atividade muito mais importante do que isso. Com mais de uma dezena de deputados federais, seus antigos colegas, ela esteve na festa de aniversário do presidente da Câmara, Arthur Lira.