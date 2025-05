Não fosse pela proximidade da COP 30, para a qual faltam poucos dias, as apostas sobre a permanência da ministra Marina Silva no governo cairiam próximo a zero. Ela conseguiu contrariar a todos, oposicionistas e governistas, com seus destemperos. Visivelmente perdeu o controle por diversas vezes e teve dificuldades sérias para manter um discurso lógico.