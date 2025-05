Qualidade nas delegacias da mulher

Um projeto de lei que tramita na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) quer implementar na capital do país o Índice de Avaliação da Qualidade do Atendimento (IAQA) nas Delegacias Especializadas em Atendimento à Mulher.

Segundo o autor do PL 1710/25, deputado distrital Robério Negreiros (PSD), a ferramenta será fundamental para promover a sensibilidade e a efetividade do suporte prestado às mulheres vítimas de violência no DF.

Ao justificar a proposta, o parlamentar defende que o índice surge como um instrumento de transparência e responsabilidade, o qual permite que a população tenha conhecimento sobre a qualidade do atendimento prestado nas delegacias especializadas no amparo à mulher. “A avaliação contínua do atendimento é essencial para garantir que os direitos das mulheres sejam respeitados e que se sintam incentivadas a denunciar”, explica Negreiros.

A ideia é que a avaliação seja realizada semestralmente por meio de pesquisa de satisfação com mulheres atendidas nas delegacias. O índice será composto por indicadores como tempo de espera para atendimento, grau de confidencialidade e sensibilidade no momento do atendimento, acompanhamento e informações sobre os procedimentos legais.

De acordo com Negreiros, a violência contra a mulher é uma questão estrutural a qual demanda uma resposta do Estado para que não apenas coíba essa prática, mas também ofereça um espaço acolhedor e seguro para as vítimas buscarem proteção e justiça. Desta forma, acrescenta, o índice, ao avaliar e monitorar o suporte prestado às mulheres que buscam assistência, também irá garantir que as delegacias cumpram normas de acolhimento, respeito, empatia e eficiência. “Um ambiente que preza pela qualidade do atendimento é um fator crucial para a confiança das vítimas em buscar ajuda”, afirma o autor do projeto.