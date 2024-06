PSDB sem Bolsonaro

Um grupo de remanescentes brasilienses do PSDB original dirigiu ao presidente nacional do partido, Marconi Perillo, manifestação aprovando as últimas medidas tomadas para reorganizar o tucanato no Distrito Federal.

Elogiam em especial o retorno da ex-governadora Maria de Lourdes Abadia e admitem que o provável novo presidente Sandro Avelar dispõe de qualificativos como bom gestor e conciliador. Entretanto, acrescentam é incontestável que ele serve a um governador pertencente ao campo político bolsonarista. Aí é que está o problema.

O grupo, mesmo sem voto, diz que a provável candidata da situação para a disputa ao governo em 2026, a vice-governadora Celina Leão, consegue ser ainda mais próxima do bolsonarismo que Ibaneis, a exemplo de sua participação efusiva no ato da Paulista em apoio a Bolsonaro em fevereiro deste ano.

Esse é o ponto: eles dizem que o PSDB seja verdadeiramente reconstruído escorando-se na máquina bolsonarista de governo.

“Embora admitamos ser importante montar nominatas competitivas para a Câmara Federal em 2026 (uma meta, sim, a ser buscada), isso não nos parece ser mais importante do que nos reconectarmos com o sonho de nossos fundadores de 1988, particularmente o de co-liderarmos, junto a nossos autênticos aliados políticos, uma reforma estrutural da sociedade brasileira. Dirigindo-se a Marconi, dizem que não estamos vocacionados para ser um partido fisiológico. “Não será nos escorando na popularidade do bolsonarismo no DF que a antevisão de nossos fundadores — de uma sociedade justa, livre e igualitária — será possível’. Em resumo, só não dizem com quem coligarão e muito menos quem é que tem voto.