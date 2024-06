Posse de Rollemberg sai até agosto

O PSB já dá como certa a posse do ex-governador Rodrigo Rollemberg na Câmara dos Deputados no mais tardar no início de agosto, quando ocorrer a primeira reunião presencial do Supremo Tribunal Federal.

Já se formou maioria para a posse dos sete candidatos que ficaram de fora por conta do cálculo das sobras eleitorais – na verdade, a única dúvida era do ministro Cristiano Zanin, que não chegou a votar anteriormente – e falta apenas a reunião presencial, pedida pelo ministro André Mendonça.

Mas existe ainda a possibilidade de que Mendonça retire seu pedido de destaque, o que permitiria decisão em sessão virtual.