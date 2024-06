Oposição pode ajudar na aprovação do PPCUB

Dois deputados distritais de oposição, Chico Vigilante e Ricardo Vale, admitem votar a favor do projeto de novo PPCUB encaminhado pelo governo Ibaneis, desde que atendida uma série de condições.

A posição dos distritais, ambos do PT, pode facilitar a aprovação do texto, ainda que tecnicamente o Buriti já tenha maioria. Imagina-se que o PPCUB, o novo Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, seja votado pela Câmara até o final do mês.

Ricardo Vale. Foto: CLDF

Entre as principais preocupações dos dois deputados oposicionistas destacam-se as questões do aumento da altura dos prédios na zona central; os novos usos e frações de lotes na orla do Lago Paranoá e a inserção de uso habitacional onde atualmente não se é permitido, ocasionando em implicações na Lei do Silêncio.

Na visão dos deputados, o voto favorável à matéria está condicionado à solução desses problemas, considerados preocupantes para a preservação da qualidade de vida na capital, assim como para a manutenção do título de patrimônio cultural da humanidade, concedido pela Unesco.

“O projeto intensifica nessas áreas e em outras o uso habitacional o que é motivo de muita preocupação para evitar a sobrecarga dos equipamentos públicos e o impacto negativo na qualidade de vida”, destacou Chico Vigilante