Onde aplicar seu dinheiro

Cada vez mais envolvido nas pautas nacionais, o presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Ricardo Cappelli, passou a reproduzir avaliações econômicas do presidente Lula.

“Se você colocar no mercado financeiro 1 real hoje, você dobrará o patrimônio em 11 anos. Se fizer o mesmo nos Estados Unidos, levará mais de 170 anos. É impossível desenvolver o Brasil com esse nível de extorsão”. Sim, a frase é do presidente Lula, mas Cappelli fala cada vez mais como candidato a cargo no Distrito Federal.