Novas proposições após o Carnaval 2020

Com o fim do “recesso branco” de carnaval, a Câmara Legislativa deve se debruçar em torno dos projetos mais polêmicos do governo local. Antes do feriado, a Casa votou a proposição do SIG, mas de forma isolada, já que a iniciativa foi do Parlamento, e não do Buriti. Agora, os distritais devem receber novos projetos, inclusive o Refis-2020.

Foco do desgaste

As próximas votações, no entanto, devem fazer pressão no presidente do Legislativo local. Rafael Prudente (MBD/foto) tem segurado muitas das pautas enviadas pelo GDF. Há reclamações de que o Buriti tem deixado acordos se perderem no esquecimento. O descontentamento, porém, acaba colando em Prudente, que tem ajudado a construir maioria em algumas das votações mais polêmicas. Lembra a coluna que a eleição da Mesa Diretora ocorre neste ano.

Obtendo mais recursos I

A Codhab, agora controlada por Wellington Luiz, ganhou um ponto positivo por ter um político à frente da instituição. A proximidade com outros parlamentares fez com que o valor de emendas recebidas aumentasse consideravelmente. Em 2019, a companhia executou quase R$ 20 milhões em emendas, mas, este ano, a Codhab já conta com R$ 30 milhões previstos.

Obtendo mais recursos II

Há a expectativa da diretoria de que, no decorrer do ano, outras verbas à companhia apareçam, mas já estão previstos R$ 20 milhões da deputada federal Celina Leão (PP) e outros R$ 10 milhões de vários deputados distritais.

Ônibus turísticos

O Buriti tem estudado a implantação de dois micro-ônibus autônomos até outubro. A novidade seria uma atração turística e circundaria a Esplanada dos Ministérios. Está na frente do projeto o secretário Gilvan Máximo, da Ciência e Tecnologia. Não há informações ainda, porém, sobre quando o projeto deverá estar efetivamente implementado.

Coronavírus

O diretor do Hospital Regional da Asa Norte (HRAN), Leonardo Ramos, disse à coluna que já há um plano caso se verifique e venha a se agravar no DF a presença do novo coronavirus. Segundo ele, se houver necessidade, a unidade – referência no tratamento do vírus em Brasília – poderá isolar toda uma ala do Hospital apenas para os pacientes. Hoje, estão disponíveis quatro leitos.

“Espero que não seja preciso, mas, se for, teremos condições de prestar atendimento a todos”, garantiu o médico.

Repercussão sobre Bolsonaro

A ação do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais, ao compartilhar convite para uma manifestação contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal, repercutiu também entre os políticos de Brasília. Dois deputados distritais, Fábio Félix (PSOL) e Chico Vigilante (PT) falaram ao Jornal de Brasília:

De jipe até Brasília

Em 1957, a pioneira Mercedes Urquiza chegava à poeira vermelha e às obras do que três anos mais tarde viraria a cidade de Brasília, a nova capital do país, a bordo de um jipe. Mercedes vinha de Buenos Aires, na Argentina, numa aventura que durou 48 dias.

A saga de Mercedes Urquiza virou um livro, “A trilha do Jaguar. Na Alvorada de Brasília”, que foi lançado ontem em Roma, no Palazzo Pamphili, embaixada do Brasil na Itália. Traduzido para o inglês, o livro foi um dos títulos apresentados pelo Brasil na Feira do Livro de Gotemburgo. Agora, faz parte da série de homenagens pelos 60 anos de Brasília.

Mudanças

Por decisão editorial, a coluna retoma hoje a cobertura da política local com novo formato. Catarina Lima e Cláudio Py entram para a equipe que fará a cobertura dos bastidores dos poderes da capital federal. A coluna ganha formato colaborativo, devendo contar também com notas do restante da equipe.