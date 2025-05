Nota oficial alfineta governador gaúcho

Embora as notas oficiais sobre a saída do governador Eduardo Leite do PSDB, rumo ao PSD, fossem aparentemente compreensivas e apenas, endureceram o jogo nesta segunda-feira.

A direção do partido jogou duro e declarou ontem lamentar que essa decisão ocorra exatamente no momento em que o PSDB está se reconstruindo e se fortalecendo para voltar a liderar um projeto nacional de centro, longe dos extremos.

A fusão com o Podemos, caminho que estamos construindo para fortalecer o PSDB, contou inclusive com o voto do próprio governador Eduardo Leite.