MPDFT faz Câmara Legislativa se mobilizar

Ao pedir a cassação dos alvarás provisórios concedidos ao SIG ontem, o MPDFT fez com que a Câmara Legislativa se mobilizasse. Antes, a cúpula do governo local havia entregue a articulação do

projeto ao setor empresarial da cidade, mas a atitude apressada do órgão acusatório fez com que integrantes palacianos entrassem em cena.

Ordem dialogada

A ordem do presidente da CLDF, Rafael Prudente (MDB/foto), já foi dada e o Legislativo local deve retomar o debate em cima do projeto, enviado à Casa em junho do ano passado. O presidente também deve se se esforçar para convencer o presidente da CCJ, Reginaldo Sardinha (Avante), para levar o parecer a plenário. O relatório Comissão de Assuntos Fundiários, arrancou elogios até da bancada oposicionista.

Perdas financeiras

Um laudo técnico, obtido pela coluna, mostra que o governo local, perde em média, aproximadamente 25% do ICMS que seria recolhido, por meio de renúncia fiscal. O levantamento se utiliza de informações e dados do próprio GDF.

Estritamente igual

A recondução do quadro das Mesas de cada Comissão da Câmara Legislativa para mais um ano, deve ocorrer hoje no plenário da Casa. Para a insatisfação do governo local, há um acordo interno para que as eleições só ocorram de dois em dois anos. Ou seja, uma mudança concreta na composição dos órgãos só em 2021.

Mundos e fundos

Um grupo de empresários de Santa Maria, ligados ao antigo Pró-DF, estão insatisfeitos com a distrital Jaqueline Silva (PTB) e prometem rejeitar apoio à parlamentar que está em meio à crise com relação ao seu mandato. Essas pessoas foram responsáveis por parte dos recursos financeiros da deputada durante a campanha eleitoral.

Preservando o tombamento

Patrimônio histórico da capital, a superquadra modelo da 308 Sul deve ser reformada e o edital para a preservação do local já está sendo elaborado pela Secretaria de Turismo, comandada por Vanessa Mendonça (foto). Os recursos para a obra foram disponibilizados pela União. A informação foi adiantada na versão on-line.

Funcionamento da CPI

Em uma reunião ontem com o presidente do Legislativo local, Rafael Prudente, os integrantes da CPI do Feminicídio definiram a estrutura de servidores que irá compor a comissão de inquérito.

Chicão confirmado

Por enquanto o nome de Francisco de Assis para o comando da administração de Águas Claras continua firme no gabinete do distrital Agaciel Maia (PL). A sugestão do futuro funcionário tem recebido críticas de associações locais, mas fontes palacianas entendem que a indicação deve ser confirmada pelo Buriti.

Nova estrutura

Os projetos para a revitalização das praças da Ceilândia já estão prontos e três destes espaços já estão previstos para receber as reformas. As obras também devem contemplar contemplar áreas de recreamento, em especial, para a prática de esportes.