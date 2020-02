MP pede dados sobre GPS utilizados em ônibus que circulam pelo DF

PUBLICIDADE 

O Ministério Público local deve oficiar esta semana a Secretaria de Mobilidade para que apresente dados sobre a utilização de GPS nos ônibus que circulam pelo DF. O mecanismo eletrônico é essencial para medir os indicadores de cumprimento de horários e viagens do transporte público.

Dados existentes

Um documento da Semob enviado ao MPDFT afirma que as máquinas de GPS estariam implementadas em todos os veículos até março deste ano. A Semob, no entanto, garantiu à coluna que todos os ônibus da cidade possuem o mecanismo. Só que há a reclamação, por parte do MPDFT, de que os números ainda não estão sendo fornecidos pela pasta palaciana.

Posição palaciana

Procurada, a Semob respondeu que as cinco empresas de ônibus estão “obrigadas a enviar todos os dados”, como estabelecido pela portaria nº 89 de 25 de outubro de 2019, e que já começou a receber os relatórios.

Mudança temporal

A Secretaria de Economia deve enviar ao Legislativo local, ainda nesta semana, um projeto que prorroga o prazo de adesão dos servidores do GDF ao modelo de previdência complementar adotado em 2017, conhecida como DF-Previcom. A nova data limite, no entanto, ainda não foi definida pela pasta, mas o atual prazo se encerra no dia 27 de fevereiro. A informação foi noticiada na versão on-line da coluna.

Sem mudanças

Em uma conversa com a coluna, o secretário André Clemente (foto), confirmou a informação dada por esta página de que o modelo atual da previdência não deve ser alterado, ao menos, neste primeiro semestre. Por mais que seja deficitária, técnicos da própria pasta avaliam a previdência local como “saudável”.

Reflexos da mudança

As vendas do comércio do DF para o carnaval devem ter a mesma expansão da folia do ano passado, de 2%. É que, na avaliação do Sindivarejista, a mudança dos festejos da Esplanada dos Ministérios para perto da Funarte, no Eixo Monumental, pode representar um público menor do que o anteriormente esperado. A torcida, no entanto, é para que não chova durante a folia.

Efeitos sonoros

A votação que altera a destinação do Setor de Indústrias Gráficas na Câmara Legislativa esta semana tem movimentado até carro de som publicitário na região. O veículo, que tem dado voltas no SIG, pede a presença de “comerciantes, empresários e trabalhadores do SIG” durante a possível votação plenária na tarde de hoje.

Votações marcadas

O acordo para que se aprecie o projeto do SIG nas Comissões, que chegaram a travar o andamento da mudança no ano passado, foi reforçado ontem no colégio de líderes e com líderes do Centrão do Legislativo local. Assim, hoje o SIG deve ser votado nas comissões de Constituição e Justiça (CCJ), presidida por Reginaldo Sardinha (Avante); e na de Desenvolvimento Econômico, comandada por Eduardo Pedrosa (PTC).