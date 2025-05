Moto Clube na Câmara Legislativa

A Câmara Legislativa abre as portas, nesta sexta (9), às 19h30, para uma sessão solene em homenagem aos Moto Clubes, Moto Grupos, Moto Car Clubes e congêneres do Distrito Federal.

A iniciativa é do distrital Martins Machado (Republicanos), que assina o projeto de lei nº 1611/2025, reconhecendo oficialmente essas entidades como Movimento Cultural e Social no DF. Mais do que paixão por duas (ou quatro) rodas, os grupos vêm se destacando por ações solidárias, como campanhas de doação de alimentos, sangue e apoio a comunidades vulneráveis.

O parlamentar destaca que a proposta valoriza quem transforma o motociclismo em instrumento de cidadania. A cerimônia será no auditório da CLDF, aberta ao público e com presença de lideranças do segmento.