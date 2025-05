Em pleno clima de campanha, o governador Ibaneis Rocha teve a seu lado a vice Celina Leão ao inaugurar os novos módulos escolares da Escola Parque da Natureza e Esporte do Núcleo Bandeirante. Qualquer tentativa de racha da base do governo foi deixada de lado, com a presença de toda a cúpula do Buriti e das administrações regionais. A base governista estava toda lá, como o distrital João Hermeto. Nada de dissidentes, como o PL da deputada Bia Kicis.