Paula Belmonte entrou de cabeça no enigma da merenda escolar do DF. Depois de ouvir denúncias sobre a má qualidade dos alimentos, a deputada distrital promoveu audiência pública, bateu às portas do Ministério Público do DF e cobrou explicações da Secretaria de Educação.

O resultado? Um relatório detalhado foi entregue à pasta, que até agora responde com o clássico silêncio administrativo. O cardápio, esse, continua repetitivo.