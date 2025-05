Matriarcado

Dona Teresa Rollemberg foi homenageada em sessão solene, nesta quarta-feira, na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). O evento, promovido pela distrital Paula Belmonte, concede honrarias a várias mães com histórias marcantes de maternidade e também com atuação expressiva em cuidados de Brasília. Aos 93 anos, a matriarca dos Rollemberg foi lembrada por Paula, que tem família numerosa, assim como Dona Tereza. A mãe do ex-governador Rodrigo Rollemberg será homenageada ao lado de servidoras da Saúde e voluntárias que atendem crianças em situação de vulnerabilidade no DF.

Energia solar

Em compensação, seu filho, o ex-governador Rodrigo Rollemberg, terá de esperar mais para assumir a cadeira de deputado federal que o Supremo Tribunal Federal lhe reconheceu.

O atual ocupante da cadeira, Gilvan Máximo, recorreu da decisão não apenas ao Tribunal Regional Eleitoral mas à própria Câmara. Não existe ainda prazo para substituição.

Ontem mesmo, Gilvan Máximo lançou o que considera o maior programa de energia solar popular do mundo.

A Aula Inaugural do Curso de Instalador de Sistemas de Energia Fotovoltaica, uma iniciativa que promete capacitar 4.500 jovens de baixa renda para uma nova profissão, oferecendo possibilidades reais de inserção no mercado de trabalho, com vagas remuneradas para os destaques do curso.