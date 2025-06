Mais incêndios com Marina

A deputada Bia Kicis (PL) sempre ela, voltou a fazer contas. Descobriu que foi durante as gestões da ministra Marina Silva que o número de focos de incêndio em áreas rurais – especialmente florestas e cerrado – mais cresceu no País.

De acordo com o quadro exibido por Bia, o número de focos de incêndio era de 218 mil por ano no primeiro governo Lula, quando Marina inaugurou sua gestão no Meio Ambiente, e de 186 mil em Lula 2.

No governo Dilma, quando Marina cedeu sua vaga para Izabella Teixeira, caiu a 58 mil. Sob Temer, a média foi a 87 mil e, com Bolsonaro, ficou entre 89 e 98 mil. Agora no terceiro governo Lula, com Marina no Ministério, voltou a subir e chegou a 140 mil no ano passado.

Mas, claro, a turma da Marina tem sua desculpa na ponta da língua. Dirá que com ela a fiscalização foi mais eficiente, assim como o combate às chamas.