Jane Klebia reage a ataques de gênero

Alvo de ataques difamatórios e manifestações de violência política de gênero, a deputada distrital Dra. Jane Klébia (MDB), reagiu com firmeza às tentativas de intimidação. Conhecida por sua trajetória combativa e compromisso com as causas sociais, a parlamentar afirmou que não se calará diante das ofensas e que recorrerá à Justiça para responsabilizar os autores.

“Nada, nem ninguém, vai me intimidar. Sigo firme no meu compromisso com o povo e não descansarei até que meus detratores respondam na forma da lei por seus ataques covardes”, declarou a deputada, em resposta às recentes manifestações ofensivas que vêm sendo dirigidas contra sua atuação.

Delegada da Polícia Civil do Distrito Federal de carreira, Dra. Jane Klébia enfatiza que essas práticas, que buscam constranger, humilhar e deslegitimar a presença feminina na política, são crimes tipificados pela Lei nº 14.192/2021, que introduziu o artigo 326-B no Código Eleitoral.

A legislação prevê penas de reclusão de 1 a 4 anos e multa para quem assediar, perseguir, ameaçar candidatas ou parlamentares por razões de gênero, raça ou etnia, com o objetivo de dificultar suas campanhas ou atividades políticas.