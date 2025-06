Já o PCdoB prefere Quaquá

Já o presidente regional do PCdoB, João Vicente Goulart, dirigiu aos amigos do Memorial João Goulart um comunicado de que sua legenda tem mantido ótimas iniciativas com o companheiro prefeito de Maricá, Washington Quaquá, para a construção do Memorial naquele município. Quaquá é candidato a presidente nacional do PT, também dentro do sistema PED.

Agência Brasil

João Vicente Goulart dispara: “a cassação do terreno em Brasília, pelo ex-governador Rodrigo Rollemberg, um ‘socialista fake’, não impedirá a realização desta obra do Niemeyer, que visa ensinar a perpetuação da nossa democracia”. Já com maquete pronta, avisa, foi uma emoção ver crianças da escola tomando contato com a história de Jango.