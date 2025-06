Izalci abre fogo contra as Bets

Integrante da CPI que investiga os jogos de azar, as chamadas Bets, o senador Izalci Lucas abriu fogo na sessão desta terça-feira (10) sobre a jogatina no Brasil. “Ao final dessa exaustiva investigação”, alertou, “uma verdade se impõe de forma inequívoca: ninguém ganha das bets”. Afinal, “a promessa de dinheiro fácil e rápido, ostentada em publicidades milionárias e por influenciadores digitais, nada mais é do que a isca de um sistema predatório, meticulosamente arquitetado para o enriquecimento de poucos e o empobrecimento de muitos”.

Para ele, “o que se ganha, na realidade, são dívidas, famílias destruídas, saúde mental comprometida e um rastro de criminalidade que corrói o tecido social, pois as verdadeiras perdas não estão apenas no saldo bancário dos apostadores, mas no futuro de uma juventude ludibriada e na soberania de uma nação, que vê as suas riquezas e a dignidade do seu povo serem drenadas por um jogo de cartas marcadas”.

Presidente da CPI das Bets, a também senadora Soraya Thronicke concordou com as observações de Izalci, mas registrou que “muita gente está perguntando por que não indiciaram fulano, beltrano ou a empresa X ou Y — mas nós não seríamos levianos em indiciar sem termos tido tempo de receber a análise dos relatórios individuais a respeito”.