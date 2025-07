Invasões de militantes de esquerda vão se espalhar

Não ficarão restritas a São Paulo as invasões de militantes de esquerda que querem a aprovação das taxas impostas pelo governo Lula. Brasília será um dos próximos alvos.

A escolha do alvo da primeira dessas invasões foi simbólica, a avenida Faria Lima, apontada como o centro paulistano do grande capital. Os militantes invadiram o Itaú, mas podia ser uma outra agência bancária qualquer. Essa foi escolhida porque, com paredes de vidro, favoreciam as filmagens e também pelo valor do imóvel, adquirido por cerca de R$ 1,5 bilhão em janeiro de 2024..

Na verdade, os militantes – entre eles foram reconhecidos membros do PT e do PCdoB, mas principalmente a turma do Boulos, fazem parte da autobatizada Frente Povo Sem Medo e seguem no local, de acordo com as últimas informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Os manifestantes carregam faixas e cartazes com mensagens como: “O povo não vai pagar a conta”, “Chega de mamata” e “Taxação dos super ricos já!”. De acordo com o comunicado divulgado pelo movimento, a ação é uma mensagem de “inclusão dos milionários no imposto de renda e do povo no orçamento”.

A Frente também cita que a manifestação é um recado para o Congresso. A taxação dos super-ricos está entre as pautas prioritárias do governo Lula para equilibrar as contas públicas. Atualmente, tramita no Congresso a propostas que isenta o Imposto de Renda para aqueles que ganham até R$ 5 mil por mês.

Na cúpula do G20, realizada no Rio de Janeiro em 2024, o Ministério da Fazenda apresentou também uma proposta para taxar as grandes fortunas. A Frente também convocou uma manifestação na Avenida Paulista para o dia 10 de julho, “contra esse Congresso inimigo do povo”

Passo para a radicalização

O sinal para essa virada à esquerda foi dado pelo próprio Lula, que exibiu, durante visita a Salvador, um cartaz pedindo a taxação dos super-ricos.

Criou-se até uma sigla com três Bs – bilionários, bancos e bets. Faz parte do que será a campanha eleitoral de 2026, que a frente petista pensa em centrar no slogan “pobres contra ricos”.

Também aí se segue a um refrão usado por Lula em eleições passadas: incluir os pobres no orçamento e os ricos no Imposto de Renda.

Na verdade, todos sabem muito bem que a conta não vai para os ricos, mas sim para a classe média. Não importa. É a nova estratégia da virada para a esquerda.