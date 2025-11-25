Infraestrutura em foco

A Associação Nacional das Empresas de Transporte e Trânsito (ANETRAMS) celebra seus 15 anos com uma programação especial em Brasília, nesta quarta-feira, 26, reunindo debates técnicos, palestras, uma exposição cultural e uma festa comemorativa que destaca a contribuição da engenharia consultiva para o desenvolvimento da infraestrutura brasileira. Para a presidente da entidade, Luciana Dutra, o aniversário representa um marco estratégico: “Mais do que comemorar 15 anos, estamos projetando os próximos 15. A ANETRAMS segue atuando para fortalecer as boas práticas, qualificar o setor e contribuir para uma infraestrutura realmente capaz de transformar o Brasil.”

O ponto alto das comemorações será o Fórum “Perspectivas da Infraestrutura Brasileira para os Próximos 15 Anos”, que reunirá autoridades e especialistas dos três poderes para discutir avanços, desafios e oportunidades do setor. O primeiro painel abordará a Nova Lei de Licitações, com foco na Ata de Registro de Preços, nos critérios de técnica e preço e no limite de exequibilidade previsto no Art. 59, com participação do ministro do Tribunal de Contas da União Antônio Anastasia, do deputado federal Augusto Coutinho, autor da Nova Lei de Licitações, e do presidente da GOINFRA, Pedro Salles.