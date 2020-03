Infiltração pode acabar com acervo histórico na CLDF

PUBLICIDADE 

Desde 2010, o acervo permanente e histórico da Câmara Legislativa, que guarda documentos desde a fundação da Casa (foto), sofre com problemas de infiltração nos períodos de chuva. A reforma sempre foi prometida, mas nunca saiu. Recentemente, funcionários do local chegaram a tirar o forro do telhado para visualizar o vazamento, mas o problema ainda não foi corrigido.

Casos marcantes

Há cerca de três anos, uma fissura em um dos tubos do ar-condicionado central da Casa, que passa pelo teto do local, ameaçou a destruição de vários documentos. Mais recentemente, nos períodos de maior chuva, servidores do acervo já tiveram de utilizar baldes para controlar as fortes goteiras.

Digitalização incompleta

A digitalização do acervo tem sido feita, aos poucos, mas a guarda física é importante por motivos históricos. Ao total, são mais de seis mil caixas armazenadas no local e muitos dos arquivos ainda não chegaram a ser escaneados.

Sem contrato

De acordo com relatório analítico e parecer prévio de contas do TCDF, relativo ao ano de 2018, o Distrito Federal, naquele ano foram identificados R$265,7 milhões de despesas sem cobertura contratual. Conforme a descrição dos serviços, a unidade que mais se valeu do expediente em análise foi a Secretaria de Saúde, com 67,4% (R$ 179 milhões) do valor mencionado. Por seu turno, a Secretaria de Educação respondeu por outros R$ 86,6 milhões, ou 32,6% do montante despendido a título de indenização por serviços tomados sem suporte contratual. A coluna obteve a tabela do tribunal (foto).

Só seis…

Os 607 lugares do Cine Brasília estavam praticamente todos ocupados por estudantes da rede pública que participaram do lançamento da campanha de combate à violência contra à mulher. Quando o secretário adjunto de Segurança Pública do Distrito Federal, Alessandro Moretti, perguntou às crianças quem gostaria de ser professor quando crescesse, apenas seis bracinhos se ergueram na plateia.

UPA em Brazlândia

O governador Ibaneis Rocha inaugura hoje a primeira Unidade de Pronto Atendimento de Brazlândia. A obra é fruto de emenda parlamentar, no valor de R$2,5 milhões, da deputada Flávia Arruda (PL).

Mulheres na política

Às vésperas do Dia Internacional da Mulher, a coluna conversou com duas deputadas distritais que comentaram sobre os desafios do sexo feminino no jogo da política: