Inefetivo a dignidade menstrual

A secretária de Atendimento à Comunidade Clara Roriz apresentou o projeto Absorva o Bem ao presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Wellington Luiz (MDB). Durante visita à CLDF, na tarde desta terça-feira (11), a titular da pasta explicou que a proposta tem como objetivo estimular a dignidade menstrual e a saúde, por meio da solidariedade.

A ação consiste na instalação de caixas de distribuição de absorventes nos órgãos públicos do DF, possibilitando a mulheres em situação de emergência ou vulnerabilidade menstrual, o acesso aos protetores de forma gratuita.

Além da Câmara Legislativa, a SEAC já conseguiu o apoio do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e do Ministério Público. “Nossa expectativa é ampliar para todos os órgãos públicos da capital. É uma ação solidária. Quem tem absorventes pode depositar na caixa, e quem precisa pegar”, ressaltou Clara Roriz. O presidente da CLDF elogiou a iniciativa e reforçou a preocupação da Casa em apoiar políticas voltadas a dignidade e a saúde da mulher.