Ibaneis aposta nos avanços tecnológicos

A prioridade do governo Ibaneis se voltou para os avanços tecnológicos. O governador animou-se muito com o convênio firmado com a CEB para garantir energia solar nas escolas.

“O que queremos é avançar em todas as áreas, tanto que a saúde também está apostando em seu programa de eletrificação”, resumiu.

Isso vale também para investimentos que reduzam a evasão escolar, tornando o alcance do ensino maior e mais abrangente. O governador acha que medidas que apostam na tecnologia poderão ajudar muito nessas metas.