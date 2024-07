Homenagem às forças de segurança do DF

Atendendo iniciativa do deputado brasiliense Fred Linhares, a Câmara dos Deputados organizará na próxima segunda-feira, 8 de julho, às 16h, no Auditório Nereu Ramos, uma homenagem conjunta às Forças de Segurança Pública do Distrito Federal que participaram da ação humanitária no Rio Grande do Sul.

O evento destacará o compromisso desses profissionais que, em momentos de crise, demonstraram solidariedade e dedicação ao levar auxílio essencial às comunidades afetadas pelas enchentes.

Esta ação de cooperação reafirma o compromisso do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Militar e Polícia Civil do Distrito Federal com a solidariedade federativa, destacando o empenho de seus servidores em apoiar outras regiões do país em situações de emergência.

“O gesto de prontidão e dedicação das nossas forças de segurança em servir nossos irmãos gaúchos é motivo de orgulho para todos os brasilienses e representa um ato de coragem e solidariedade que ficará marcado na história,” destaca Fred Linhares.

Autoridades, parlamentares e representantes das corporações estarão presentes para enfatizar a importância da colaboração e do esforço conjunto em prol do bem-estar da população do Sul do Brasil.