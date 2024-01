Greve geral dos vigilantes

Ele explica que desde outubro o sindicato dos vigilantes encaminhou uma proposta de novo contrato coletivo de trabalho para os empregadores

O distrital Chico Vigilante está prevendo para breve uma greve geral de todos os trabalhadores dos segmentos ligados à segurança no Distrito Federal.

Houve três reuniões, segundo ele “de embromação”. Até agora, nada de acordo. Há dois dias a questão se agravou: uma das maiores empresas do setor, a Brasfort, anunciou que suspenderá o pagamento do tíquete-refeição. O fato de ignorarem o novo acordo coletivo, diz Chico Vigilante, já pode indicar uma greve.

O sindicato da categoria acionou o Ministério Público e deve recorrer à Justiça. A suspensão do tíquete, porém, precipita a ação. Se isso ocorrer mesmo, diz o distrital, deve ser recebido com imediata greve geral de todos os trabalhadores do segmento no Distrito Federal.