Governo endurece com o Banco Central

Falando como líder do governo, a deputada brasiliense Èrika Kokay endureceu o jogo com o Banco Central – mesmo lembrando que metade de seus diretores foram nomeados pelo governo Lula, alegando que parte de lá a tentativa de golpear a própria realidade.

Afinal, disse a deputada, “Nós temos o menor desemprego nos últimos 10 anos, nós diminuímos as pessoas em situação de grave insegurança alimentar, nós também diminuímos a inflação, Governo Lula. E a taxa de juros só não é menor porque nós temos um boicote do Banco Central, que está a serviço do mercado financeiro e não do povo”.