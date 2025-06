Gerovital é Patrimônio Cultural Imaterial

A Sociedade Esportiva Gerovital, pelada mais antiga de Brasília, agora é oficialmente reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal.

A Lei 7.683/2025, de autoria dos deputados Ricardo Vale e Hermeto, foi sancionada em 5 de junho deste ano. A iniciativa celebra mais de sessenta anos de história, tradição e paixão pelo esporte na nossa cidade.

Para celebrar o título e o aniversário da instituição, a Câmara Legislativa do DF realizou uma Sessão Solene com personalidades que fazem parte da história do Gerovital. Além de Ricardo Vale, estiveram presente o conselheiro do Tribunal de Contas do DF, Paulo Tadeu, o ex-senador Valmir Campelo Bezerra e o médico Sérgio Roberto Chamas.