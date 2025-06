Frente contra o Buriti

Partiu do ex-deputado petista Geraldo Magela a iniciativa de procurar o concorrente Ricardo Cappelli, do PSB, para uma avaliação do quadro politico. Ambos, claro, se opõem ao governo Ibaneis. Mas precisam buscar plataformas comuns. No momento existe uma, a greve dos professores, mas a avaliação sobre seus efeitos não é unânime. Não se sabe o que Magela e Cappelli conversaram sobre o assunto, mas sabem que a opinião pública não é unânime sobre essa questão.