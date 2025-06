Fraga expõe Anderson

O deputado brasiliense Alberto Fraga, do PL, avisou que nem comentaria os depoimentos de Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal, porque a gente sabe que é um jogo de cartas marcadas. “Eu não vou falar sobre as respostas do Bolsonaro, porque, se fosse eu, sabendo que ficaria preso, era ali que eu deveria dizer umas verdades para o Ministro Alexandre de Moraes.” Para Fraga, Bolsonaro perdeu uma grande oportunidade. Em compensação, Fraga acabou com o depoimento do ex-ministro da Justiça e de Segurança Pública Anderson Torres.

“Mostrou covardia. Mostrou que não era o verdadeiro chefe quando ele coloca a culpa do movimento de 8 de janeiro na Polícia Militar e nos seus assessores do Ministério da Justiça. Isso é covardia.” Para Fraga, Anderson “tinha que ter assumido, então, a condição de chefe e não jogar a culpa nos outros, pois os policiais militares cumprem ordens e as ordens emanam da Secretaria de Segurança Pública.” Agora se acovardou, tem medo e jogou a culpa nos seus assessores e na Polícia Militar, resumiu o deputado.