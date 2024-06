Fim de uma aberração

O setor de comércio está se animando mais com a decisão do presidente Lula de sancionar lei que estabelece a taxação de compras internacionais de até US$ 50 (cerca de R$ 250), até então isentas de imposto de importação.

Agora, o consumidor terá que pagar 20% de imposto de importação para compras de até US$ 50.

Remessas com valor superior são tributadas com alíquota de 60%. O fim da isenção de importações de até US$ 50 pode afetar cerca de R$ 1 bilhão de compras mensais, segundo especialistas.

O presidente do Sindicato do Comércio Varejista do DF, Sebastião Abritta, acompanhou a tramitação do projeto no Congresso Nacional. Para ele, a taxação vai ajudar a manter lojas abertas e os níveis de empregabilidade. “Sites estrangeiros não poderiam ficar com 100% de isenção. Seria uma aberração”, opinou.