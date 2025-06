Fercal com voz ativa

Com o tema “Fercal com vez e voz”, a distrital Paula Belmonte (Cidadania) promoveu uma audiência pública nesta segunda-feira (3), às 19h, no Centro Comunitário do Engenho Velho.

A proposta era ouvir diretamente os moradores da região administrativa, uma das mais negligenciadas do Distrito Federal, e reunir demandas que possam se transformar em ações efetivas do Legislativo.

Representação

A iniciativa faz parte do compromisso da parlamentar de aproximar o mandato da população e garantir que comunidades historicamente esquecidas tenham espaço de fala e representação.

Vice-presidente da Câmara Legislativa e candidata ao Governo do DF, Paula tem ampliado a presença em regiões periféricas com pautas voltadas à infraestrutura, educação, saúde e inclusão social.