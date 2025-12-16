Estímulo aos autistas

A Câmara Legislativa do Distrito Federal deu início ao 1º Fórum da Empregabilidade e das Relações Profissionais Saudáveis para o Jovem e o Adulto Autista, que acontece na Casa nos dias 15 e 16 de dezembro. O encontro reúne especialistas, gestores públicos e empresas em um espaço de diálogo e construção de soluções para ampliar a inclusão de autistas no mercado de trabalho.

Durante a abertura, o distrital Eduardo Pedrosa, do União Brasil, presidente da Frente Parlamentar do Autismo no DF, destacou a importância da iniciativa para ampliar possibilidades econômicas para pessoas com deficiência e transformar ambientes profissionais em favor da diversidade. “Eu fico muito feliz por ter a oportunidade de discutir um problema e tentar encontrar alternativas neste fórum”, enfatizou.

Presente no evento, Marcelo Vitoriano, presidente da Specialisterne no Brasil, organização internacional referência na contratação de pessoas autistas, reforçou o caráter constitucional da inclusão profissional. “Se nós, enquanto sociedade, ainda não conseguimos fazer com que pessoas autistas ingressem no mercado de trabalho e possam construir uma vida profissional, de certa forma, não estamos atendendo a nossa Constituição”, frisou.

Com uma programação que inclui palestras, painéis e debates, o fórum aborda temas como empregabilidade, acessibilidade, ética profissional e práticas inclusivas. Segundo dados apresentados pela Specialisterne, entre 78% e 85% dos adultos autistas no mundo estão fora do mercado de trabalho, reforçando a urgência de iniciativas que promovam oportunidades de inserção e permanência.