Efeito Datena no Distrito Federal

O radialista e apresentador José Luiz Datena aparecendo em pesquisa com 17% para prefeito do Distrito Federal surpreendeu aliados, e deu injeção de ânimo no PSDB. Inclusive no Distrito Federal. A pesquisa Quaest foi divulgada nesta quinta-feira, 27, animou o comando partidário que tenta promover uma revolução do tucanato.

É verdade que Datena é uma figura nacional, mas chama a atenção o fato de que ele sequer começou a campanha. “Começamos a mexer nas redes sociais do Datena na semana passada, então surpreende alguns integrantes do partido”, afirmou o presidente do PSDB em São Paulo, José Aníbal.

Para os caciques nacionais do partido, que falam em renovar completamente o PSDB, inclusive no Distrito Federal, foi uma injeção de estímulo.

A ideia é substituir os antigos figurões do partido por pessoas que já sejam conhecidas da população, ainda que não pertençam ao primeiro time político.

É o que se pensa para a capital, onde o nome favorecido é o do secretário de Segurança, Sandro Avelar, e também para diversas outras unidades da Federação.

A proposta do partido é unir personagens conhecidos da população, embora não ligadas ao tucanato tradicional, com outras menos conhecidas, mas capazes de dar novo perfil ao partido. Pré-campanha acredita que tendência é aumentar intenção de votos.