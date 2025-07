Está lá no Diário Oficial desta quinta-feira, 3 de julho: foi aberta uma licitação da Câmara Legislativa para a compra de arranjos de flores.

Vão para essa importante operação R$ 326 mil de dinheiro público.

De acordo com o edital, as flores serão usadas para eventos institucionais, cerimônias oficiais e eventuais representações do Poder Legislativo em solenidades de sepultamento.