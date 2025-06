Dois pesos e duas medidas

O deputado brasiliense Alberto Fraga, do PL, não ia perdoar mesmo. Condenou a posição do Planalto quando diz que não tem dinheiro para fazer o traslado do corpo da brasileira que morreu lá na Indonésia.

Para ele, “o governo Lula não se emenda mesmo, pois negou-se a fazer o traslado do corpo de uma brasileira, mas não pensou duas vezes quando mandou um avião da FAB buscar a primeira-dama de um presidente corrupto, o presidente do Peru”.

Não tem dinheiro para buscar o corpo de uma brasileira, mas teve dinheiro para enviar um avião da FAB para buscar a esposa de um corrupto condenado pela Justiça peruana.